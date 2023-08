Finlandia: sondaggio, maggioranza cittadini insoddisfatta governo Orpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei cittadini della Finlandia è insoddisfatta del lavoro del governo del premier Petteri Orpo. È quanto i risultati di un sondaggio pubblicato venerdì, commissionato dal quotidiano “Maaseudun Tulevaisuus”. Il nuovo governo della Finlandia, guidato da Orpo, ha iniziato a lavorare il 20 giugno. Dalla formazione del Consiglio dei ministri, ci sono stati scandali legati alle passate attività dei nuovi ministri. Ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto quanto fossero soddisfatti della performance del governo Orpo. Come risulta dai risultati, il 37,6 per cento degli elettori ne è molto insoddisfatto, il 24,1 per cento è semplicemente insoddisfatto. Solo il 6,8 per cento si è dichiarato molto soddisfatto, il 18,6 per cento semplicemente soddisfatto. Il resto dei partecipanti all’indagine ha preferito non rispondere. Il sondaggio è stato condotto da Kantar Agri Oy e ha coinvolto 1.101 persone. La raccolta dei dati è stata effettuata dal 4 al 9 agosto 2023. Il margine di errore del sondaggio è del 3 per cento.(Sts)