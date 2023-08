Ucraina: servizi sicurezza militari, Russia mobilita circa 20 mila persone al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Federazione Russa continua una campagna di mobilitazione su vasta scala: ogni mese vengono coinvolte circa 20 mila persone. Lo ha detto Andriy Yusov, un portavoce della Direzione principale dell'intelligence del ministero della difesa dell'Ucraina, al briefing. "Queste misure continuano ogni giorno e ogni mese, e ogni mese vengono mobilitate circa 20 mila persone. Di recente, il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, ha indicato una cifra interessante: 45 mila moscoviti che sarebbero al fronte. Prima di allora, questa cifra era di 35 mila", ha detto Yusov. Secondo il portavoce, il sindaco ha effettivamente ammesso che in pochi mesi circa 10 mila persone sono state mobilitate nella capitale. La campagna di mobilitazione in Russia continua "in modi diversi, con metodi diversi". Allo stesso tempo, Yusov ha osservato che si tratta di una mobilitazione forzata, ma non riguarda i figli di funzionari istituzionali e oligarchi. (Kiu)