Regno Unito: sindacato Gmb, fiduciosi che almeno parti di Wilko vengano acquisite da altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato Gmb ritiene ci siano le basi per essere fiduciosi che almeno parti della società Wilko vengano acquisite da altri. Lo ha detto il segretario nazionale di Gmb, Andy Prendergast, dopo un colloquio con PwC, società di consulenza che sta curando la vendita del gruppo britannico di articoli per la casa. La scorsa settimana Wilko ha annunciato che sarebbe entrato in amministrazione controllata. “Confermiamo che ci sono state manifestazioni di interesse da organizzazioni che stanno considerando di rilevare almeno parti dell’attività” di Wilko, ha dichiarato Prendergast. Al momento, i 400 punti vendita della società sono ancora aperti e il personale continua ad essere retribuito regolarmente. E’ tuttavia improbabile che un salvataggio coinvolga tutti i negozi e tutti i 12.500 dipendenti di Wilko. (Rel)