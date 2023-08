Croazia: settore turistico risponde ad accuse aumento prezzi, pubblicità negativa pagata da concorrenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi articoli sui media stranieri, soprattutto tedeschi e austriaci, hanno espresso l'insoddisfazione dei turisti per i prezzi "molto alti" di una vacanza in Croazia, soprattutto rispetto agli anni precedenti. Barbara Markovic, presidente dell'Associazione croata di chi offre alloggi privati, ritiene che le critiche segnalino che la concorrenza "non perdona al turismo croato i successi ottenuti negli anni passati, anche durante la pandemia". "La mia opinione è che i media stranieri enfatizzino forse un po' più di quanto sia realistico (quanto accaduto). I prezzi sono aumentati certo, ma è successo in tutto il mondo", ha sottolineato Markovic. Boris Zgomba, presidente dell'Associazione delle agenzie turistiche presso la Camera di commercio croata ha sottolineato che in alcuni segmenti gli operatori "hanno aumentato i prezzi un po' più di quanto avrebbero dovuto". "Se non fosse stato per questo, avremmo avuto un anno turistico perfetto", ha detto. Gli articoli dei media stranieri sui "prezzi incredibili" della stagione turistica non sono altro che pubblicità negativa "pagata dai nostri concorrenti", ha aggiunto Zgomba. Secondo lui, la conversione in euro delle tariffe dopo l'entrata della Croazia nell'eurozona "non è una causa degli aumenti" ma anzi "ha messo a nudo i prezzi che sono ora più facili da comparare". (Seb)