Francia: produttore componenti auto Valeo annuncia vendita suoi asset in Russia

- Il produttore francese di componenti per automobili Valeo ha annunciato la vendita del suo impianto di produzione di sistemi di trasmissione in Russia alla società locale Npk Avtopribor. "Come parte della sua decisione di ritirarsi dalle sue attività produttive in Russia", Valeo ha stipulato un "accordo con la società russa Npk Avtopribor per la vendita di tutti gli asset di produzione della sua attività di sistemi di trasmissione in Russia", secondo quanto si legge in un comunicato. Valeo aveva realizzato meno dell'1 per cento delle sue vendite in Russia prima dell’inizio della guerra in Ucraina. La cessione non ha alcun impatto finanziario perché "effettuata senza alcuna plusvalenza o minusvalenza" in quanto Valeo aveva svalutato gli asset russi nel 2022 "per un importo complessivo di 43 milioni di euro". L'operazione "consentirà ai 158 dipendenti russi di questa attività di mantenere il posto di lavoro", riferisce Valeo, che si riserva un'opzione di buyout per dieci anni, attivabile dal sesto anno.(Frp)