Sudafrica: elezioni, opposizioni firmano patto di collaborazione

- Un'alleanza di sette partiti politici in Sudafrica ha firmato un patto nel tentativo di spodestare il partito al governo, il Congresso nazionale africano (Anc), alle elezioni del 2024. Lo riferiscono i media locali, precisando che i firmatari della Carta multipartitica per il Sudafrica si sono impegnati in caso di elezione a lavorare insieme e a condividere incarichi ministeriali e seggi in parlamento. L'accordo, avviato dal principale partito di opposizione Alleanza Democratica (Da), non include i Combattenti per la libertà economica (Eff) dell'oppositore Julius Malema, mentre hanno aderito al patto l'Inkatha Freedom Party, il Freedom Front Plus, ActionSA, United Independent Movement, Independent SA National Civic Organization (Isanco) e lo Spectrum National Party. L'iniziativa cade in un momento in cui il Paese affronta difficoltà economiche, corruzione, criminalità ed una crisi energetica senza precedenti. Secondo gli analisti l'Anc, partito del presidente Cyril Ramaphosa, rischia di perdere la maggioranza parlamentare per la prima volta dal 1994, anno in cui Sudafrica è tornato alla democrazia. Il nuovo blocco, tuttavia, non ha deciso chi sarà eletto presidente in caso di vittoria al voto. (Res)