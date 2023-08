Corea del Nord: Cina critica dibattito Onu su abusi diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sugli abusi dei diritti umani in Corea del Nord è “irresponsabile, improduttivo, un abuso di potere”. Lo ha dichiarato nel corso della riunione il vice rappresentante permanente di Pechino al Palazzo di vetro, Geng Shuang, secondo cui l’incontro, avvenuto su richiesta degli Stati Uniti, dell’Albania e del Giappone, non farà che alimentare le tensioni. “La responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza è di mantenere la pace internazionale, non d’immischiarsi in questioni legate ai diritti umani. La situazione dei diritti umani in Corea del Nord non costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale”, ha osservato Geng. Secondo il diplomatico cinese, il Consiglio di sicurezza dovrebbe piuttosto concentrare i propri sforzi sulla promozione del dialogo. Portare l’attenzione sul tema dei diritti umani “è un tentativo di divergere l’attenzione, di allontanare responsabilità” dalla situazione nella Penisola coreana. Quello di ieri è stata la prima riunione pubblica del Consiglio di sicurezza dal 2017 incentrata sugli abusi dei diritti umani in Corea del Nord. Negli ultimi tre anni le riunioni annuali sul tema si sono tenute sempre a porte chiuse. Nell’occasione, l’Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, ha dichiarato che le autorità di Pyongyang stanno “reprimendo la libertà di espressione e di movimento dei cittadini” e che “i lavori forzati sono diffusi”. Inoltre, “la situazione economica è in peggioramento” e “molte persone rischiano la fame”. La riunione è avvenuto alla vigilia del vertice trilaterale a Camp David tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l’omologo della Corea del Sud Yoon Suk-yeol e il premier giapponese Fumio Kishida. Le minacce della Corea del Nord saranno uno dei principali temi in agenda. (Git)