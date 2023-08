Italia-Afghanistan: ambasciatore Zekriya promuove premio letterario per autunno 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata di Afghanistan a Roma, nella persona dell'ambasciatore Khaled Ahmad Zekriya, promuove per l'autunno 2023 alcune iniziative socio-culturali, una delle quali è il premio letterario "Afghanistan, ieri, oggi, e soprattutto domani". Lo ha reso noto l’ambasciata di Afghanistan a Roma in un comunicato stampa, secondo cui il concorso rientra in una serie di iniziative volte a richiamare l'attenzione e la consapevolezza dell'opinione pubblica italiana sull'attuale situazione in Afghanistan dalla “presa illegittima” del potere da parte dei talebani. Il concorso è rivolto a tutte le pubblicazioni uscite negli ultimi anni, in particolare dal 2020 ad oggi. Secondo quanto riferito dal comunicato, in occasione del premio letterario, gli autori italiani e italo-afgani partecipanti saranno invitati a partecipare come relatori a una tavola rotonda che si terrà presso l'ambasciata della Repubblica islamica dell'Afghanistan a Roma il giorno stesso della premiazione, che avverrà il prossimo 20 ottobre dalle ore 17:00. Gli autori avranno l'opportunità di parlare delle loro esperienze dell’Afghanistan e scambiare idee e fornire le loro opinioni sulla situazione attuale, nonché partecipare al brainstorming sul futuro dell'Afghanistan, si legge nella nota. Nei giorni immediatamente successivi, presso i locali dell’ambasciata si terrà una mostra di libri sull'Afghanistan, in particolare per coloro che partecipano al premio letterario, ma che potrà includere anche titoli pubblicati negli anni precedenti su qualsiasi altro argomento inerente alla Repubblica islamica, come l'archeologia, la geografia, la storia, l'agricoltura, le risorse del sottosuolo, il turismo ecc. Per partecipare al premio, la scadenza per la candidatura è il 20 settembre. (Res)