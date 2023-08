Spagna: re Felipe riceve presidente Congresso Armengol, atteso avvio consultazioni governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re spagnolo Felipe VI ha ricevuto questa mattina al Palazzo de la Zarzuela la nuova presidente del Congresso dei deputati, Francina Armengol, ottemperando così alla procedura necessaria per organizzare il primo giro di consultazioni per concedere l’investitura al prossimo presidente del governo. Armengol è stata ricevuta dal sovrano alle 10:30 per informare il capo dello Stato della costituzione del Congresso che ha avuto luogo ieri. La tornata di consultazioni del re, la nona da quando è salito al trono nel 2014, si presenta in modo diverso da tutte le precedenti poiché, per la prima volta negli ultimi anni, sono due i candidati che ambiscono a chiedere la fiducia di Parlamento: il leader del Partito popolare Alberto Núnez Feijóo, in qualità di vincitore delle elezioni del 23 luglio scorso ma che non detiene la maggioranza assoluta, e il presidente del Partito socialista Pedro Sanchez, che si ritiene in grado di formare le alleanze necessarie per superare la soglia dei 176 voti, come emerso ieri dall’elezione di Armengol. (Spm)