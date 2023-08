Droga: Piantedosi, apprezzamento a forze dell’ordine per lotta al narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all’operazione condotta oggi dal Comando provinciale dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della locale Direzione distrettuale antimafia, che ha portato al sequestro di 150 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso "sincero apprezzamento per la determinazione con cui magistratura e forze di polizia stanno operando, ottenendo importanti risultati come quello conseguito oggi, nella lotta al narcotraffico”. “La lotta alla droga - ha proseguito - rappresenta una priorità nella nostra attività di governo, portata avanti grazie ad un’azione costante di contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di sostanze stupefacenti e le piazze di spaccio. Un tassello fondamentale per garantire sicurezza e legalità nelle nostre città”, ha concluso il ministro. (Rin)