Roma: presidente Municipio IV, da tempo segnalato a Regione pericolo cadute alberi a San Basilio

- Il presidente del Municipio Roma IV Massimiliano Umberti,. in merito alla vicenda della caduta del Pino a San Basilio dice di essere "sconcertato per quanto accaduto questa notte alle 23, all'interno del lotto Ater in via Senigallia 125 a San Basilio, dove tre ragazzi fra gli 11 e i 12 anni hanno rischiato di perdere la vita per la caduta di un pino di quasi 20 metri (2 in codice rosso dinamico, 1 codice giallo)". Umberti dice anche che "nonostante le ripetute note inviate e le varie sollecitazioni fatte alla Ragione Lazio per manutenere il verde all'interno dei lotti Ater nulla è stato fatto dall'insediamento del Presidente Francesco Rocca. Questa volta si è rischiata seriamente la tragedia. Invito il Presidente Francesco Rocca e l'Assessore Pasquale Ciacciarelli a fare un giro tra i lotti, ci sono tantissimi alberi nelle condizioni di quello appena caduto. Il Municipio esprime massima solidarietà ai ragazzi e alle loro famiglie". (Rer)