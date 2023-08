Veneto: assessore Sanità, approvato piano di potenziamento cure palliative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Veneto ha dato il via libera al piano di potenziamento della rete regionale di cure palliative per l'anno 2023. "Dal flusso di dati aggiornato costantemente, emerge un grande lavoro portato avanti negli ultimi anni – ha spiegato assessore alla Sanità regionale, Manuela Lanzarin -. I risultati sottolineano un'azione condotta nella consapevolezza di compiere una grande operazione di civiltà come lotta al dolore e al disagio della malattia ma anche di sostegno alle famiglie che si trovano a fronteggiare situazioni estremamente difficili legate alle condizioni dei loro cari. Il raggiungimento degli standard nazionali, per il Veneto costituisce la prosecuzione di un impegno che è stato già abbracciato da anni. Significa proseguire il cammino di umanizzazione delle cure che è un pilastro della programmazione e la conferma di una scelta di grande umanità, oltre che un servizio prezioso ai pazienti che più soffrono e ai loro familiari". "In Veneto, nel 2022 sono stati assistiti in cura palliativa domiciliare, infatti, 11.642 pazienti oncologici, per complessivi 330.297 accessi, dei quali 57.466 da parte del medico palliativista – ha illustrato l'assessore -. L'assistenza domiciliare è un grande caposaldo della rete come lo sono gli hospice. Nello stesso anno la percentuale regionale dei pazienti deceduti a causa di un tumore assistiti domiciliarmente o in hospice ha raggiunto il 56 per cento, superando la soglia del 50 per cento indicata dal Ministero. I risultati sono stati più che confortanti su tutto il territorio con punte del 67,5 per cento come nella Ulss 8 Berica". (Rev)