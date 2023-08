Pakistan: primo Consiglio dei ministri, premier Kakar invoca stato di diritto e tutela minoranze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex capo della banca centrale Shamshad Akhtar è stato nominato ministro delle Finanze, mentre il ministero degli Esteri è stato affidato all’ex ambasciatore negli Stati Uniti Jalil Abbas Jilani e quello della Difesa al generale in pensione Anwar Ali Hyder. La squadra include anche Sarfaraz Bugti come ministro dell’Interno, Murtaza Solangi come ministro dell’Informazione e Ahmed Irfan Aslam come ministro del Diritto e della giustizia, del Cambiamento climatico e delle risorse idriche. Muhammad Ali è il nuovo responsabile dell’Elettricità e del petrolio mentre Gohar Ejaz dell’Industria e del commercio. A Umar Saif sono andati i portafogli delle Tecnologie informatiche e telecomunicazioni e della Scienza e tecnologia; a Shahid Ashraf Tarar quelli delle Comunicazioni, degli Affari marittimi e delle Ferrovie. (segue) (Inn)