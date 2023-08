Governo: Meloni ringrazia Rama per accoglienza ricevuta, “ti aspetto in Italia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie per avermi ospitata nella vostra terra e per la calorosa accoglienza ricevuta, Edi. Ti aspetto in Italia”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo al primo ministro albanese, Edi Rama, che ieri sera aveva pubblicato su Facebook una foto insieme, dopo il loro incontro nel golfo di Valona, scrivendo: “Sorella d’Albania, Fratello d’Italia”, e ancora: “Grazie Giorgia, è stato un onore”. (Rin)