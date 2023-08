Campania: Iannone (Fd’I) su sensori glicemia inefficaci, vergognoso, presenterò interrogazione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sensori per la misurazione della glicemia, forniti dalla Società farmaceutica Alpha Pharma, risulterebbero inefficaci, così come denunciato dall’Associazione diabetici della Campania. “È vergognoso giocare con la salute delle persone, mettere a rischio la vita di migliaia di individui”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania. “Ecco la fallimentare gestione – e, alla luce dei fatti, anche pericolosa – della sanità in Campania, mentre il governatore De Luca assiste inerte – come se non fosse sua la responsabilità politica di certe disastrose scelte – sperando che il tempo possa far dimenticare ai campani i suoi enormi fallimenti. I diabetici in cura nella nostra regione sono 400 mila – 60/70.000 quelli che usano il microinfusore sotto accusa – e non è assolutamente giusto né moralmente corretto far pagare loro il prezzo di processi decisionali politico-amministrativi scandalosamente concentrati sul mero risparmio economico a discapito della salute di coloro i quali, i diabetici appunto, già affrontano quotidianamente gli enormi disagi di questa malattia. Io non riesco a crederci”, sottolinea Iannone, che conclude: “Qui davvero si rasenta la pazzia: pazienti che rischiano di morire per gravi ipoglicemie o per iperglicemie non rilevate da questi maledetti sensori. Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute, Orazio Schillaci, affinché si faccia ad horas chiarezza su questa triste vicenda”. (Rin)