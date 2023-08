Imprese: Silvestroni (Fd’I), rafforzato presidio contro società fittizie, promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello delle imprese “apri e chiudi” è un problema diffuso ed annoso, che i governi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni non hanno mai voluto risolvere o affrontare. “L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, invece, ha posto la questione in maniera prioritaria, con la scelta di rafforzare il presidio contro le società fittizie che generano evasione e concorrenza sleale, attraverso una serie di misure inserite all’interno della Legge di bilancio per il 2023, approvata a soli due mesi di distanza dall’insediamento del governo”. Così in una nota Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia e segretario dell’ufficio di Presidenza. “Chi vuole lavorare da noi è il benvenuto, ma chi arriva da fuori dell'Unione europea, prima di aprire la serranda, dovrà presentare una fideiussione a garanzia del pagamento delle tasse. Restituiremo dignità e libertà alle persone oneste che creano lavoro e ricchezza in Italia, come assicurava la leader di Fratelli d’Italia lo scorso agosto, illustrando il programma del partito più votato dagli italiani. Si tratta, quindi, di un’altra promessa mantenuta e di un passo avanti verso il ripristino della legalità”, aggiunge. (Rin)