Austria: ex cancelliere Kurz accusato di false dichiarazioni durante inchiesta parlamentare

- L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato accusato di aver rilasciato false dichiarazioni al Parlamento. Lo ha reso noto il quotidiano “Kurier”. L’ufficio della procura ha depositato accuse presso la corte di Vienna contro di lui e contro il suo ex capo di gabinetto Bernhard Bonelli. Kurz avrebbe fatto false dichiarazioni “davanti alla cosiddetta commissione d’inchiesta Ibiza del Parlamento austriaco e riguardante lo scandalo di corruzione del suo governo”. Il procedimento inizierà in tribunale il 18 ottobre. Nel 2019 il vicecancelliere Heinz-Christian Strache, allora leader del partito della libertà (Fpo), aveva dato le dimissioni dopo la pubblicazione di un video in cui appariva ad Ibiza e riceveva offerte di corruzione da una donna che fingeva di essere la nipote di un oligarca russo. (Geb)