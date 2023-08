Spagna: Matute (Eh Bildu), socialisti si mostrino "audaci" per formare nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione dell’ufficio di presidenza del Congresso dei deputati spagnolo avvenuta ieri è un passo "nella giusta direzione" verso una nuova investitura del leader socialista Pedro Sanchez a presidente del Governo. Lo ha detto il deputato del partito basco Eh Bildu, Oskar Matute, in un'intervista a “Onda Vasca”. Ora è l'esecutivo in carica che deve mostrarsi "audace" per raggiungere nuovi accordi per fare in modo che quest’obiettivo diventi realtà. Secondo Matute, il leader del Partito popolare Alberto Núnez Feijóo, sembra essere stato “colpito” dalla sconfitta subita ieri al Congresso, dove è stata eletta presidente la socialista Francina Armengol. "Dietro ogni passo falso" dell'attuale leader del Partito popolare si cela "l'ombra" di Isabel Díaz Ayuso, la presidente della regione di Madrid, che appare sempre "come la sua sostituta naturale e come la persona che aspira a occupare quell’incarico". (Spm)