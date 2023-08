Nicaragua: segretario generale Onu segue con preoccupazione sviluppi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La repressione si sta abbattendo in particolare sugli enti religiosi. Lo scorso luglio il governo del Nicaragua ha disposto la cancellazione della personalità giuridica della fondazione Fraternità poveri di Gesù Cristo, missione impegnata principalmente nella distribuzione di pasti e alimenti per i meno abbienti. La fondazione, si legge nella risoluzione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, viene denunciata per non aver rinnovato la giunta direttiva dal 2021 e non aver presentato i bilanci negli esercizi 2020 e 2022. Accuse analoghe a quelle rivolte a oltre 3.300 organizzazioni non governative chiuse nel corso degli ultimi anni, e che costeranno alla fondazione Fraternità poveri di Gesù Cristo anche il sequestro dei beni. (segue) (Was)