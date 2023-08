Nicaragua: segretario generale Onu segue con preoccupazione sviluppi (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste violazioni e abusi sono perpetrati ampiamente e sistematicamente per ragioni politiche e costituiscono crimini contro l'umanità", ha affermato l'esperto indipendente Jan Simon. "La popolazione nicaraguense vive nella paura delle azioni che il governo stesso potrebbe intraprendere contro di loro”. "Le alte autorità del governo sono riuscite a strumentalizzare i rami esecutivo, legislativo, giudiziario ed elettorale per sviluppare e attuare un quadro giuridico volto a reprimere l'esercizio delle libertà fondamentali e a perseguitare le persone dell'opposizione", ha aggiunto. "L'obiettivo è eliminare, con mezzi diversi, qualsiasi opposizione nel Paese”. (Was)