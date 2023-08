Singapore: tre candidati per le elezioni presidenziali del primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre i candidati ammessi alle elezioni presidenziali che si terranno a Singapore il primo settembre prossimo: si tratta dell’ex ministro per le Politiche sociali Tharman Shanmugaratnam, dell’ex dirigente del fondo sovrano Gic Ng Kok Song e dell’ex direttore esecutivo della compagnia assicurativa Ntuc Tan Kin Lian. Lo riporta il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”. Dalla contesa è stato invece escluso l’imprenditore George Goh, che si era presentato come unico candidato indipendente ma non ha ricevuto il certificato di eleggibilità dal dipartimento per le Elezioni. I criteri fissati da quest’ultimo per l’ammissione delle candidature erano piuttosto stringenti: gli ex funzionari pubblici devono aver ricoperto incarichi elettivi per almeno 15 anni, mentre i dirigenti del settore privato devono fornire prova di aver gestito almeno 373 milioni di dollari di patrimonio netto. In un comunicato stampa diramato oggi, il dipartimento per le Elezioni ha specificato che Tharman si è qualificato come funzionario pubblico eletto, mentre Ng e Tan come candidati del settore privato. Quella del primo settembre sarà la prima elezione presidenziale celebrata nella città-Stato dal 2011. La presidente uscente, Halimah Yacob, era stata eletta nel 2017 ma come unica candidata, dal momento che tutti gli altri pretendenti all’incarico erano stati respinti dal dipartimento per le Elezioni. Il ruolo di presidente a Singapore è essenzialmente di rappresentanza. Il capo dello Stato dispone di certe funzioni diplomatiche e di alcuni poteri esecutivi, in particolare in materia di controllo delle riserve nazionali e di revoca o nomina di dirigenti pubblici. Il presidente di Singapore ha anche la prerogativa di concedere la grazia.(Fim)