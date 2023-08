Donne: Cgil, preoccupante quadro risposta giudiziaria a violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza di Firenze che assolve due giovani accusati di stupro perché avrebbero commesso 'un errore' nella valutazione del consenso della vittima, e che arriva a poche settimane da quella che scagiona un bidello romano perché la molestia nei confronti di una studentessa è durata meno di dieci secondi, "ci consegna un quadro fortemente preoccupante della risposta alla violenza di genere, in particolare nei casi di stupro. Pur ribadendo la nostra fiducia nel lavoro della magistratura, sono troppi i casi in cui la risposta giudiziaria è un'ulteriore violenza sulle donne". È quanto dichiarano la segretaria confederale della Cgil Lara Ghiglione e la responsabile del contrasto alla violenza di genere della Cgil nazionale Giorgia Fattinnanzi. (segue) (Com)