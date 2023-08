Donne: Cgil, preoccupante quadro risposta giudiziaria a violenza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello specifico - spiegano le dirigenti sindacali - ci colpisce come si perda sempre più spesso di vista la vittima, inficiando tutte quelle battaglie che hanno portato a leggi importanti come la Convenzione di Istanbul, che centra proprio sulla vittima e sulla sua percezione dell'evento traumatico il focus dell'azione delle istituzioni e della magistratura". "Per questo ribadiamo con forza la necessità di un'azione costante e mirata di formazione dei giudici, sia inquirenti che giudicanti - concludono Ghiglione e Fattinnanzi - proprio per sradicare deficit e stereotipi che non sono più sostenibili". (Com)