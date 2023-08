Tunisia: presidente Saied si scaglia contro gli speculatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia combatterà tutti i monopolisti e gli speculatori, lavorando per “purificare l'amministrazione da coloro che si sono infiltrati e sono diventati un ostacolo” per l’appagamento dei bisogni dei cittadini. Lo ha dichiarato ieri, 17 agosto, il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, nel corso di una sessione di lavoro con il primo ministro tunisino, Ahmed Hachani, il ministro dell’Interno, Kamel Feki, la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Namsia, e il ministro degli Affari sociali, Malek Ezzahi. L'incontro ha affrontato una serie di temi, il più importante dei quali è stato la lotta al monopolio e l'applicazione della legge nei confronti di tutti. Saied ha anche sottolineato l'unità dello Stato e la necessità di coordinare il lavoro di tutte le sue istituzioni. Infine, il leader tunisino ha detto che "un'invenzione" come quella della "crisi del pane (...) non deve ripetersi" per quanto riguarda una serie di altri prodotti di base, soprattutto perché alcuni si stanno già organizzando per inventare altre crisi”. (Tut)