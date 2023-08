Libano: Unrwa sospende servizi in campo profughi Ain al Hilweh per protesta contro gruppi armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha annunciato la sospensione dei suoi servizi all'interno del campo profughi palestinese di Ain al Hilweh, situato vicino alla città libanese meridionale di Sidone, come forma di protesta contro la continua presenza di uomini armati nelle strutture dei campi, comprese le scuole. Lo ha reso noto la stessa Agenzia Onu in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa nazionale "Nna". "Le scuole non sono pronte ad accogliere 3.200 bambini del campo profughi all'inizio del prossimo anno scolastico, a causa delle frequenti violazioni e dei notevoli danni riportati", ha affermato. Inoltre, l'Unrwa ha ribadito la sua richiesta alle Forze armate di "evacuare immediatamente i loro edifici al fine di garantire che gli aiuti di emergenza siano forniti ai profughi palestinesi senza ostacoli". (segue) (Lib)