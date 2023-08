Grecia: emesso mandato di arresto per tifoso che ha partecipato a scontri a Nea Filadelfia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mandato di arresto è stato emesso dalle autorità greche nei confronti di un tifoso del Panathinaikos che ha preso parte agli scontri che si sono verificati la settimana scorsa a Nea Filadelfia in occasione della partita di calcio tra l’Aek Atene e la Dinamo Zagabria. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Il tifoso ricercato, identificato dalla polizia e citato nel fascicolo delle indagini della Procura, è stato tradito da un post pubblicato da lui stesso sui social, in cui affermava di aver partecipato agli scontri. Attraverso le targhe di alcune automobili, le autorità avrebbero individuato anche altri tifosi che hanno eluso l’arresto e per cui sarebbe prevista l’emissione di ulteriori mandati. Le persone arrestate dopo le violenze a Nea Filadeflia sono attualmente 105. (Gra)