Malesia: incidente aereo, inquirenti analizzano scatola nera velivolo

- Gli inquirenti al lavoro sull’incidente aereo che ha provocato ieri la morte di dieci persone in Malesia stanno analizzando la scatola nera del Beehcraft Model 390 schiantatosi su un’autostrada nello Stato di Selangor, non lontano dalla capitale Kuala Lumpur. Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti, Anthony Loke, secondo cui la scatola nera è stata trovata la scorsa notte. “Ho ordinato che le indagini siano accelerate e approfondite. Renderemo i risultati pubblici non appena l’analisi sarà conclusa”, ha affermato Loke in conferenza stampa. Il capo della polizia nazionale, Razarudin Husain, ha aggiunto che le operazioni di ricerca sono “complete al 95 per cento” e dovrebbero chiudersi nel corso della giornata. “Finora abbiamo recuperato tutti i resti delle vittime”, ha precisato. (segue) (Fim)