Malesia: incidente aereo, inquirenti analizzano scatola nera velivolo (2)

- Il jet privato, con otto individui a bordo, si è schiantato su un’autostrada nei pressi di Shah Alam, investendo una moto sulla quale viaggiavano due persone, entrambe decedute. Stando all’Autorità per l’aviazione civile della Malesia (Caam), il velivolo – a bordo del quale si trovavano sei passeggeri e due membri dell’equipaggio – era decollato dall’aeroporto internazionale di Langkawi e avrebbe dovuto atterrare a Subang alle 2:39 del pomeriggio ora locale, ma è precipitato non lontano dalla città di Elmina. “Alle 2:51, la torre di controllo del traffico aereo di Subang ha avvistato una colonna di fumo levarsi dal sito dell’incidente. Dall’aereo però non è giunta alcuna richiesta di soccorso”, ha spiegato il direttore esecutivo dell’agenzia, Norazman Bin Mahmud. (Fim)