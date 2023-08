Repubblica Ceca-Israele: Netanyahu a Praga a ottobre per colloqui intergovernativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e una parte dei suoi ministri saranno in visita a Praga in ottobre per colloqui intergovernativi. Lo ha confermato al portale informativo “Seznam zpravy” l’ambasciatrice designata ceca in Israele, Veronika Kuchynova Smigolova, che inizierà il suo mandato a Tel Aviv a settembre. “L’incontro congiunto dei governi avverrà il 9 ottobre. Questa è la data che è stata provvisoriamente decisa”, ha spiegato la diplomatica, aggiungendo che potrebbe cambiare in caso di circostanze interne o internazionali inaspettate. A Praga, oltre a Netanyahu, arriverà certamente anche il ministro degli Esteri, Eli Cohen, mentre Kuchynova Smigolova ha escluso la presenza del ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich. Tra gli argomenti che verranno discussi durante la visita ci sono “difesa, scienza, ricerca, innovazione, istruzione, trasporti”, ha spiegato la futura ambasciatrice ceca. (Vap)