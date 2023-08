Roma: 77enne trovato morto con ferita alla testa a Nettuno, ipotesi omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cadavere di un uomo di 77 anni è stato trovato all'interno della propria abitazione. Il fatto è avvenuto questa mattina, in via dei Laghi a Nettuno, in provincia di Roma. L'uomo, al momento del ritrovamento, presentava una vistosa ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti, a seguito di una segnalazione al 112, i carabinieri della compagnia di Anzio. A trovare l'uomo sarebbe stato il vicino di casa. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica della vicenda. Non si esclude l'omicidio.(Rer)