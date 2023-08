Algeria-Cina: ministro Finanze e ambasciatore Li discutono cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell’Algeria, Laaziz Faid, e l'ambasciatore di Cina ad Algeri, Li Jian, hanno discusso della cooperazione economica e finanziaria tra i rispettivi Paesi e dei modi per rafforzarla. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze algerino in un comunicato stampa, secondo cui durante l’incontro è stata evidenziata “l'eccellenza delle storiche relazioni bilaterali e del partenariato strategico tra i due Paesi”. I colloqui si sono concentrati, in particolare, sulle conclusioni della visita a Pechino dello scorso luglio del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in cui i leader dei due Paesi hanno espresso “la ferma volontà di consolidare le solide relazioni tra Algeria e Cina e rafforzare la cooperazione economica", si legge nella nota. (segue) (Ala)