Difesa: Aspmi accoglie con favore posizioni Esercito e ministro Difesa sul caso Vannacci

- L'Associazione sindacale professionisti militari (Aspmi) desidera esprimere la propria posizione nei confronti delle dichiarazioni formulate dal Generale di Divisione, Roberto Vannacci, nel libro autopubblicato "Il Mondo al contrario". Come si legge in un comunicato, il generale Vannacci, con il suo linguaggio triviale e sessista, ha formulato commenti altamente discutibili riguardo a temi sensibili come l'omosessualità, il femminismo, l'ambientalismo e l'immigrazione; in questa sede, Aspmi desidera sottolineare che tali opinioni personali non riflettono i principi e i valori della nostra gloriosa Forza Armata e, per questo, apprezza l'immediata presa di posizione da parte dell'Esercito italiano e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito a questo controverso episodio. L'Esercito italiano si è prontamente dissociato dalle dichiarazioni personali del generale Vannacci, sottolineando che tali posizioni non sono state sottoposte a valutazione o autorizzazione da parte dei vertici militari. Per questo si è riservato di adottare ogni eventuale provvedimento utile a tutelare la propria immagine. A tal proposito, Aspmi sostiene l'Esercito italiano nella sua determinazione a proteggere la propria reputazione, concordando sul fatto che le parole pronunciate da Vannacci sono inaccettabili e in netto contrasto con l'etica e la dignità che ogni militare dovrebbe rappresentare. (segue) (Res)