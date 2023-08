Imprese: Cdp e Banco Bpm al fianco di Mulino Caputo, 30 milioni per nuovi impianti sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo finanziamento a favore di Antimo Caputo, realtà industriale centenaria dalla forte tradizione familiare, conferma il sostegno di Banco Bpm alle imprese virtuose capaci di innovare e rinnovarsi nel tempo – ha commentato Giuseppe Boscaino, responsabile Mercato Corporate Centro Sud di Banco Bpm – Siamo orgogliosi di poter collaborare con la famiglia Caputo, in sinergia con Cdp, mettendo a disposizione strumenti e competenze che ne agevolino la crescita e al contempo contribuiscano a generare valore in ottica sostenibile. In particolare, il finanziamento concesso è del tipo ‘Sustainable Linked Loan’ e prevede la condivisione con l’azienda di obiettivi di miglioramento nell’ambito della sostenibilità grazie a specifici indicatori di performance (Kpi Esg)”. Luca Quadrini, responsabile Finanziamenti Imprese di Cdp, ha affermato: “Riteniamo fondamentale sostenere il settore agroalimentare, comparto strategico del nostro Paese, per continuare ad accompagnare la crescita delle eccellenze del made in Italy nel mondo e generare un impatto positivo sul tessuto economico del territorio. Con l’operazione a favore di Antimo Caputo, confermiamo la nostra vicinanza a quelle aziende che stanno dimostrando grande capacità di coniugare sostenibilità e tradizione, due leve importanti per proiettarsi con successo sul mercato nazionale e internazionale”. (Com)