Ue: Eurostat, inflazione annua al 5,3 per cento a luglio nell’eurozona

- L’inflazione annua nell’eurozona a luglio 2023 è al 5,3 per cento, in calo rispetto al 5,5 per cento di giugno. Lo ha reso noto Eurostat. Un anno prima l’inflazione annua nell’eurozona era all’8,9 per cento. Considerando l’intera Unione europea, l’inflazione anno su anno a luglio 2023 è del 6,1 per cento, in calo rispetto al 6,4 per cento di giugno. Un anno prima l’inflazione annua nell’Ue era al 9,8 per cento. L’inflazione annua più bassa è stata osservata in Belgio (1,7 per cento), Lussemburgo (2,0 per cento), Spagna (2,1 per cento), mentre quella più alta in Ungheria (17,5 per cento), Slovacchia e Polonia (entrambe al 10,3 per cento). (Beb)