Meeting Rimini: Papa, chi è diverso è percepito come rivale e c'è epidemia d'inimicizia

- Papa Francesco ha inviato un messaggio al Vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, per la 44esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, in programma a Rimini, sul tema "L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile". Il Santo Padre ha posto l'accento sul pericolo di farsi travolgere dalla paura delle differenze: "La guerra e le divisioni seminano nei cuori rancori e paure, e l'altro diverso da me è percepito spesso come un rivale – ha detto il Pontefice - la comunicazione globale e pervasiva fa sì che questo atteggiamento diffuso diventi una mentalità, che le differenze appaiano sintomi di ostilità e si verifichi una sorta di epidemia di inimicizia". Il Pontefice ha quindi aggiunto: "In tale contesto, il titolo del Meeting suona audace: "L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile". Audace perché va nettamente controtendenza, in un tempo segnato da individualismo e indifferenza, che generano solitudine e tante forme di scarto". (Civ)