Meeting Rimini: Papa, gesti concreti per costruire la pace

- Nel suo messaggio al Vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi per la 44esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, invitato tramite il Segretario di Stato Pietro Parolin, Papa Francesco ha chiesto "gesti concreti" per costruire "una cultura di pace". Il Pontefice ha poi sottolineato: "Cari amici, non è forse questo il contributo che il Meeting per l'amicizia fra i popoli ha cercato di dare nella sua storia ormai più che quarantennale? Essere luogo di amicizia tra le persone e i popoli, aprendo strade di incontro e di dialogo". Il messaggio si chiude con l'augurio del Santo Padre: "Papa Francesco auspica che il Meeting per l'amicizia tra i popoli continui a promuovere la cultura dell'incontro, aperto a tutti, nessuno escluso, perché in chiunque c'è un riflesso del Padre che 'dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa'. Possa ognuno dei partecipanti imparare un po' ad accostare gli altri alla maniera di Gesù, che 'sempre tende la mano, sempre cerca di sollevare, di fare in modo che la gente guarisca, che sia felice, che incontri Dio'. Così che crescano l'amicizia sociale e l'amicizia tra i popoli". (Civ)