Governo: Calenda, crepe a destra? Meloni li comanda tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Le uscite di Tajani sono un fuoco di paglia, tanto nel centrodestra comanda Meloni". Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda, in un'intervista a "Repubblica" parlando del governo e delle polemiche sulla tassa per gli extraprofitti e le alleanze europee. Una spina nel fianco per Meloni? “Ma Tajani non ha la forza né politica né elettorale per esserlo. È solo marketing elettorale per le Europee. Giocano sulle sfumature, ‘io sono più conservatore’, ‘io più moderato’, ma poi comanda Meloni”, prosegue. A Tajani “fa schifo” l’Afd tedesca: "L’Afd è molto più a destra. Salvini e Meloni si sono dovuti rimangiare tutte le bordate estremiste, una volta al governo. Non vedo il rischio di derive fascistoidi da noi, anche perché la premessa sarebbe che qualcuno poi sappia far funzionare lo Stato. Ma qui nemmeno i treni arrivano in orario. I sovranisti non sono in grado di gestire nulla, dalla sanità all’economia. Parliamo delle politiche di Urso? Fanno ridere”. (segue) (Rin)