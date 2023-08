Governo: Calenda, crepe a destra? Meloni li comanda tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla battaglia per il salario minimo, il leader di Azione spiega: "È una battaglia di merito ma anche il simbolo del desiderio di un pezzo di Paese di riequilibrare il rapporto tra remunerazioni e ricchezza”. La petizione, per Calenda, arriverà "sopra il mezzo milione di firme. Però chiariamoci: le firme sono un modo per mettere pressione sul governo. Va tenuto vivo il dialogo”. Alla domanda se accetterebbe un compromesso su un testo limitato, senza salario minimo, Calenda risponde: “No: il salario minimo è il minimo sindacale. Va bene l’allargamento della contrattazione, che è anche nella nostra pdl. Ma il punto è che alcuni contratti sono sotto i 9 euro”. Schlein e M5s propongono un'opposizione unita su altre battaglie, dalla sanità al Pnrr: “Certo che ci stiamo. Abbiamo una proposta su Pnrr e Industria 4.0 su cui si può lavorare insieme. La sanità è una battaglia su cui è nata Azione. È chiaro, rimangono posizioni politiche molto diverse, noi siamo il centro repubblicano e loro la sinistra. Ma troviamo il modo di collaborare, come di volta in volta cerco un accordo anche col governo”, conclude Calenda. (Rin)