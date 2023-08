Serbia: sparatoria in scuola Belgrado scorso maggio, genitori scrivono lettera a Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei genitori della scuola primaria di Belgrado Vladislav Ribnikar, teatro della sparatoria avvenuta i primi di maggio dove sono morte dieci persone, ha inviato una lettera al presidente serbo Aleksandar Vucic, in cui esprime "preoccupazione per le informazioni scioccanti" ricevute sulle intenzioni del governo a riguardo delle modifiche da apportare all'istituto, "in totale contraddizione" con l'accordo convenuto dopo il massacro. Nella lettera, secondo quanto riporta l'emittente "N1", si afferma che secondo le informazioni in possesso dei genitori, lo Stato ha deciso di chiudere "più della metà" dei locali della scuola per farne un memoriale, "cosa del tutto inaccettabile" per i familiari, afferma la lettera. Inoltre il governo starebbe pensando a un "cambio di sede" dell'istituto e a costruire, tra la scuola elementare e media così come tra il cortile in comune e i campi sportivi, "un muro divisorio". Nella lettera, il Consiglio dei genitori ha chiesto un incontro urgente con Vucic. (Seb)