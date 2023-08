Siria: drone delle milizie iraniane sorvola aree controllate da Forze democratiche siriane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie iraniane e i combattenti libanesi sciiti Hezbollah hanno lanciato un drone verso lo spazio aereo della zona controllata dalle Forze democratiche siriane (Fds), vicino al giacimento di gas Conoco, nelle campagne di Deir ez Zor. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contati sul campo. Il drone è stato lanciato da Vanguard Camp, utilizzato dalle milizie iraniane come centro di raccolta per l'addestramento e corsi. Le milizie iraniane continuano a rafforzare la loro presenza nelle aree a ovest dell'Eufrate, introducendo armi e attrezzature moderne e avanzate, in previsione di un potenziale confronto con le forze della coalizione internazionale a guida statunitense, chiarisce il Sohr.(Lib)