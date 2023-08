Armenia: spari contro l'aeroporto di Kapan al confine con l'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza nazionale dell'Armenia ha denunciato un attacco armato contro l'aeroporto Syunik, situato nella città di Kapan, al confine con l'Azerbaigian. Il giorno prima, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan era giunto all'aeroporto con un volo proveniente da Erevan. "Il 18 agosto, alle 4:24 (2:24 ora italiana), una persona sconosciuta, che si è avvicinata con un'auto non identificata nel territorio adiacente all'aeroporto di Syunik, nella zona di confine armeno-azerbaigiana, ha sparato tre colpi in direzione dell'aeroporto di Syunik e poi se n'è andato", si legge nel rapporto del Servizio di sicurezza.Secondo i servizi segreti, due proiettili hanno danneggiato una delle finestre e il tetto dell'aeroporto. "Chiediamo alle autorità azerbaigiane di condurre un'adeguata indagine sull'incidente e di adottare adeguate misure per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro. Gli agenti di frontiera del Servizio di sicurezza nazionale dell'Armenia sono pronti per un'indagine congiunta e/o al trasferimento dei relativi materiali video alla parte azerbaigiana", si legge nel rapporto. (Rum)