Usa: incendi Hawaii, si dimette direttore Agenzia emergenze di Maui, vittime salgono a 111

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Il direttore dell’Agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Maui, Herman Andaya, si è dimesso, travolto dalle polemiche per il mancato uso delle sirene di allerta anticendio, che avrebbero potuto agevolare un’evacuazione tempestiva. Lo ha reso noto l’ufficio del sindaco, Richard Bissen, aggiungendo che, data la gravità della situazione, sarà nominato un sostituto al più presto. Il numero delle vittime degli incendi che hanno colpito l’isola delle Hawaii è salito a 111, un bilancio ancora provvisorio. Solo sei cadaveri sono stati identificati. La crisi ha avuto inizio l’8 agosto, con un incendio boschivo vicino alla città di Lahaina che potrebbe essere stato innescato dalla caduta di linee elettriche, abbattute da forti venti. Si tratta di uno dei più gravi disastri nella storia delle Hawaii. Gli Stati Uniti non registravano un numero così alto di vittime di incendi dal 2018, quando fu devastato il nord-est del Minnesota. (segue) (Was)