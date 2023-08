Carburanti: Urso, taglio accise è costato un miliardo al mese, abbiamo preferito taglio cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Il Governo Draghi, a fronte di un'emergenza, quando il prezzo del gasolio e della benzina era arrivato a 2,20 - oggi la media è 1,945 - quindi ben sotto quella soglia grazie ai nostri interventi, decise un taglio parziale delle accise che è costato agli italiani, cioè alle casse pubbliche, un miliardo al mese. Mentre noi, avendo una visione sociale e industriale ben chiara e una strategia paese condivisa, abbiamo preferito utilizzare quelle risorse per tagliare, per due volte, il cuneo fiscale". Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo stamattina alla trasmissione "Agorà Estate" su Rai 3. (Rin)