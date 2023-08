Croazia: ministro Giustizia, spetta a Grecia disporre trasferimento processo contro tifosi arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo la Grecia può richiedere il trasferimento in Croazia del procedimento giudiziario a carico dei tifosi croati arrestati a causa degli scontri di Atene in cui è stato ucciso un tifoso ellenico avvenuti lo scorso 7 agosto. Lo ha detto il ministro della Giustizia croato Ivan Malenica, secondo quanto riferisce l'agenzia "Hina". "Secondo il diritto internazionale, il trasferimento del procedimento in Croazia può essere richiesto solo dalla Grecia, e ciò nel caso in cui gli indagati non si trovino nel Paese". "Tutto dipende dalla Grecia. Ci aspettiamo un processo equo dalle autorità greche e che la procedura venga eseguita il prima possibile", ha detto Malenica. Sono 98 i tifosi croati arrestati in Grecia dopo che un tifoso greco di 29 anni è stato ucciso la scorsa settimana durante degli scontri tra ultras delle squadre di calcio dell'Aek Atene e della Dinamo Zagabria. Ieri Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha chiesto all'omologo greco Kyriakos Mitsotakis di "garantire la sicurezza dei tifosi croati" detenuti nelle carceri nonché il "rimpatrio immediato di tutti quelli innocenti". (Seb)