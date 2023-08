Trasporto aereo: Urso, a settembre tavolo con compagnie, non siamo nel far west

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Incontrerò già ai primi di settembre tutti gli amministratori delegati delle compagnie aeree che operano in Italia". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ad "Agorà Estate" su Rai3. Il provvedimento del governo "è in sintonia piena con lo spirito delle regole europee", ha spiegato. E su riferendosi a Ryanair, Urso ha aggiunto: "La compagnia che ci ha detto che eravamo fuori dalle regole di mercato, è la stessa compagnia che ha nel tempo ha accumulato la posizione dominante nel nostro Paese" ed è "stata sanzionata 11 volte, in questi anni, dall'Autorità della concorrenza e del mercato, per avere essa violato le regole del mercato. Il nostro provvedimento, invece, ristabilisce le regole del mercato. Qui non siamo nel far west, in cui il potente è libero di approfittare dei più deboli". (Rin)