Roma: inseguimento ad alta velocità in centro a bordo di furgone rubato, bloccato uomo

- Inseguimento ad alta velocità per le vie del centro di Roma. Un uomo ha rubato un furgone in zona la Rustica intorno alle ore 7 per poi tentare la fuga. L'inseguimento ha visto coinvolte decine di auto delle forze dell'ordine, in particolare della polizia stradale, e si è concluso intorno alle ore 8 in via Gregorio VII. L'uomo era stato segnalato per aver gettato degli oggetti in carreggiata. Dopodiché, avrebbe asportato il camion da un noleggio prima di scappare. Durante la fuga, l'uomo è passato per diverse zone della Capitale, tra cui piazzale Ostiense, urtando anche contro altre macchine. Una volta bloccato, l'uomo è stato trasportato al commissariato Aurelio.(Rer)