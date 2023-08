Terremoti: tre scosse a Napoli ai Campi Flegrei, la più forte di magnitudo 3.3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre le scosse di terremoto avvenute questa mattina a Napoli, ai Campi Flegrei. Tra le 6:10 e le 6:22 la sala operativa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Ov (Napoli) ha registrato movimenti sismici di magnitudo 2.5 (profondità a un chilometro), di magnitudo 2.8 (profondità a due chilometri) e di magnitudo 3.3 (profondità a due chilometri) avvertiti dai residenti nell'area. Le scosse di terremoto non hanno provocato nessun danno, ha comunicato la Protezione Civile. "La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non sono stati segnalati danni", si legge in una nota.(Rin)