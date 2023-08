Ungheria: Orban, nel fine settimana bilaterali con emiro Qatar e presidenti di Serbia e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha annunciato che nel fine settimana terrà più di dieci incontri bilaterali con diverse personalità fra cui l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, i presidenti di Serbia e Turchia, Aleksandar Vucic e Recep Tayyip Erdogan, oltre a rappresentanti dei Paesi dell'Asia centrale e uomini d'affari provenienti anche dall'Ue e dalla Cina. "Ai Mondiali di atletica leggera verrà l'emiro del Qatar, per il quale questa è una visita di ritorno, l'ho invitato a nome dell'Ungheria durante gli ultimi Mondiali di calcio e lì abbiamo iniziato a discutere di questioni che nei prossimi due giorni si tradurranno in dichiarazioni ai colloqui qui a Budapest", ha detto Orban parlando all’emittente “Radio Kossuth”. "Verranno anche i nostri amici politici della regione dell'Asia centrale: l'Azerbaigian, l'Uzbekistan ora hanno grandi investimenti in Ungheria, e ci saranno anche rappresentanti kirghisi e turkmeni. E verranno anche molti uomini d'affari, perché ci sono negozaiti commerciali in corso. Arriveranno personalità da tutto il mondo, ma soprattutto dall'Europa e dalla Cina", ha detto Orban. Il premier ungherese ha detto che in totale ha avuto "oltre una dozzina di incontri bilaterali". In Ungheria, il 20 agosto, si celebra la festa nazionale della fondazione dello Stato, il giorno di Santo Stefano. I Campionati mondiali di atletica leggera prenderanno il via a Budapest domani, sabato 19 agosto. (Vap)