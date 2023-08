Finlandia: spento reattore centrale nucleare Olkiluoto a causa dell'alto livello di umidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità di potenza della centrale nucleare finlandese Olkiluoto-2 è stata spenta oggi a causa dell'aumento dell'umidità nel generatore. Lo ha riferito l'operatore dell'impianto Teollisuuden Voima, specificando che non vi è alcuna minaccia per la sicurezza. "La produzione di elettricità presso l'unità di potenza Olkiluoto-2 è stata interrotta venerdì 18 agosto, a causa di un aumento dell'umidità rilevato nella rete del generatore a turbina alle 4:02 (le 3:02 in Italia). In questa fase, non ci sono informazioni sulla durata dell'arresto. Questo non pregiudica la sicurezza nucleare", si legge nella nota. La centrale nucleare di Olkiluoto è situata nell'omonima penisola nell'area occidentale della Finlandia, sulla costa del Golfo di Botnia del Mar Baltico. I tre reattori in funzione dell'impianto producono circa il 30 per cento del fabbisogno energetico della Finlandia. (Sts)