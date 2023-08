Russia: incendio nel terminal commerciale del porto di Novorossijsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato oggi nel porto della città di Novorossijsk, nella regione di Krasnodar, nella Federazione Russa. Lo riferisce il canale russo Telegram Shot, secondo cui il rogo, esteso almeno 1.300 metri quadrati, interessa in particolare il terminal per il carico e lo scarico delle merci dello scalo. A prendere fuoco sarebbero stati alcuni pallet di legno, anche se non sono chiare le motivazioni che avrebbero causato la combustione. Sul posto sono operative diverse decine di vigili del fuoco. (Rum)